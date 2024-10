F1: Anthony Davidson surpreendido por Yuki Tsunoda não ser opção para a Red Bull

“Talvez o Daniel, de outros tempos, tivesse sido capaz de o fazer. Talvez ele estivesse à frente do Yuki, muito à frente, mas acho que o Yuki melhorou desde que chegou à Fórmula 1. É normal vermos os pilotos a chegar, a exagerar, a bater e a fazer piões. Ficamos à espera que tudo acalme um pouco e então eles acalmam, mas depois são lentos porque perderam o ritmo”, explicou. “Estes pilotos entram – Lawson ou Ricciardo regressam como um piloto mais velho e experiente. O Nyck de Vries também tem uma tentativa contra ele – e ele continua a vencê-los, todas as vezes. Não pode ser apenas uma coincidência”.

Falando no podcast Sky Sports F1, Davidson realçou a melhoria de Tsunoda desde que entrou na F1, superando companheiros de equipa como Nyck de Vries e Daniel Ricciardo. Ele destacou a resiliência e a natureza competitiva de Tsunoda, questionando por que Tsunoda não está sendo considerado para substituir Sergio Perez. Davidson acredita que o desempenho de Tsunoda sugere que ele poderia lidar com a pressão de competir ao lado de Verstappen sem ficar mentalmente sobrecarregado.

Yuki Tsunoda tem-se afirmado na F1. A sua velocidade foi clara desde início, mas as exigências físicas e mentais da competição levaram o piloto a ter dificuldades de adaptação nos primeiros tempos. Pouco a pouco, foi melhorando e agora é o melhor piloto da RB. No entanto, o japonês continua a não ser opção para a Red Bull.

