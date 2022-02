F1, Anthony Davidson: “Os carros perderão agilidade” | AutoSport

Depois de desvendadas as pinturas, as aparentes filosofias seguidas e as intenções de cada equipa, é tempo de levar os carros para a pista e ver do que as novas máquinas são capazes. Aos poucos, iremos entender se os intentos da FIA e da FOM com esta nova regulamentação foram atingidos. Os pilotos já tiveram uma amostra do que os espera, com os simuladores a terem um papel crucial nesta fase. Anthony Davidson, piloto de simuladores da Mercedes tem uma ideia do que o novo carro reserva e falou sobre os novos desafios dos pilotos.

“Já pilotei o novo carro no simulador Mercedes-AMG e tenho uma ideia suficiente sobre onde estamos com esta nova era”, disse Davidson, citado pelo motorsportmagazine.com. “Apesar das enormes mudanças de regras e do aspecto visual, a pilotagem continuará a ser muito semelhante, mas existem também algumas grandes diferenças a que os pilotos terão de se adaptar. Creio que o que mais será falado, especialmente durante os primeiros dias deste ano, é o impacto da inércia extra que os carros têm agora graças à mudança para as rodas e pneus maiores de 18 polegadas. Isso adicionou bastante peso e quando esse peso aumenta é uma sensação diferente.”

“Penso que os carros perderão uma certa dose da sua agilidade em situações de baixa velocidade, e terão uma sensação mais mecânica. Será interessante ver como isso se vai desenrolar este ano e provavelmente veremos os carros a deslizar mais, em curvas mais lentas. Talvez também veremos zonas de travagem ligeiramente alongadas, o que poderá aumentar as hipóteses de ultrapassagem.”

“Também há diferenças visuais para os pilotos. Com as rodas maiores e as aletas sobre elas, muda a visão de coisas como os corretores o que alguns pilotos poderão achar estranho no início, mas vão adaptar-se, tal como entrar num SportsCar onde não se consegue ver as rodas de todo. Para os adeptos, continuarão a parecer-se definitivamente com carros de F1. “

“Espero sinceramente que estes novos carros permitam aos pilotos reduzir para metade a diferença que costumávamos ver, com carros a rodar segundos atrás dos outros e ter de esperar por acidentes ou falhas para animar uma corrida. Para mim, isso não é suficientemente puro. Quero que estes novos carros permitam aos pilotos a oportunidade de mostrar um pouco mais das suas capacidades”.

“Este ano, penso que não veremos uma verdadeira ordem na grelha até, pelo menos, à quarta corrida. Vai ser fascinante não só ver quem acerta desde o arranque, mas também quem aprende mais depressa. O que quer que aconteça durante a primeira corrida, o que se verá na primeira corrida não é de modo algum o que veremos durante o resto do ano”.