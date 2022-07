F1: Anthony Davidson e a dificuldade em encontrar dinheiro para dar o salto dos Karts | AutoSport

Já se sabe que o desporto motorizado é caro. Muito caro. E por isso alguns talentos ficam pelo caminho. Anthony Davidson chegou à F1, mas houve um tempo em que pensou que não sairia dos karts pois não conseguia arranjar financiamento para os monolugares.

O agora ex-piloto britânico relembrou esses tempos e referiu que é preciso fazer mais para tornar o desporto motorizado mais acessível a todos:

“Este foi um dos maiores pontos de viragem, penso eu”, disse Davidson ao podcast My Big Break ao discutir o seu próprio financiamento do karting para os monolugares. “Fiz karting ao longo de 12 anos, por isso, tornei-me profissional de karting. Pensei que seria o mais alto que alguma vez conseguiria na minha carreira. E não via qualquer forma de encontrar financiamento para dar o salto para a Fórmula Ford ou para a Fórmula Renault, algo do género. Era demasiado dinheiro – e esse vazio está a crescer cada vez mais hoje em dia. Portanto, está-se a colocar ainda mais pressão sobre as famílias que nunca poderão sequer imaginar levar os seus descendentes para o karting e para o mundo do desporto automóvel. Na verdade, é bastante assustador. E penso que há aí um ponto sério, que algo precisa de mudar. Porque há uma divisão cada vez maior entre os que têm e os que não têm, e está-se a limitar a quantidade de talento que se pode ver entrar na Fórmula 1 – ou em qualquer outra categoria do desporto motorizado. Por sorte, estávamos por perto numa época em que era caro – porque sempre foi um desporto de pessoas ricas – mas era definitivamente mais acessível em termos percentuais. Na altura era mais acessível em termos relativos”.