F1, Antevisão, Zhou Guanyu: Provar que não é apenas um piloto pagante | AutoSport

Zhou Guanyu será o único rookie na grelha, e o primeiro piloto de F1 chinês a tempo inteiro na história da disciplina. Tem naturalmente tudo a provar, pois há na F2 ou fora dela, quem talvez merecesse mais o lugar na F1, mas Zhou há muito que suscita atenção, porque é um bom piloto. Saiu da Academia Ferrari para a da Renault, o ano passado lutou com Oscar Piastri e Robert Shwartzman pelo título de F2, e em condições normais seria Piastri a subir, mas a sua nacionalidade e os apoios fizeram o resto. Mas disso ele não tem culpa, e o que tem de fazer agora é aproveitar para se fixar entre os melhores do mundo. Ainda é cedo para tirar ilações do que é capaz de fazer pois o período de testes da Alfa Romeo não foi mais fluído, mas não vimos o chinês a cometer erros comprometedores, mesmo com uma máquina muito diferente do que está habituado. Só por si, já é um bom sinal. Terá de provar ao mundo que é mais do que um piloto pagante, vindo de um mercado que se pretende cada vez mais explorado. Tem qualidade para o fazer.