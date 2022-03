F1, Antevisão, Valtteri Bottas: Novo capítulo | AutoSport

Depois de cinco anos na Mercedes, onde foi quase totalmente ofuscado por Lewis Hamilton, o finlandês ruma à Alfa Romeo onde deverá dar sequência ao que Kimi Raikkonen fez na equipa. Tudo dependerá da qualidade do carro, mas com menos pressão, Bottas pode ajudar a equipa a sair do fundo da tabela. Não será fácil, mas Bottas é um grande piloto, e agora sem a sombra de Hamilton, provavelmente, vamos notar a sua valia doutra perspetiva. Os primeiros sinais são relativamente animadores. Em ritmo puro o novo carro parece ter um andamento interessante, mas a fiabilidade tem estado abaixo do desejável. Bottas tem a oportunidade de mostrar o que pode fazer num ambiente onde a pressão é claramente menor, num carro que, se bem trabalhado, pode permitir algumas surpresas.