F1, antevisão, Sergio Perez: Potencial para mais que “segundo piloto” | AutoSport

O piloto mexicano teve uma primeira metade de 2021 complicada, mas melhorou bastante na segunda metade e a Red Bull muito lhe pode agradecer o título de Verstappen, não só pelo que fez em Abu Dhabi, pois já tinha feito semelhante em corridas anteriores. Demorou a entender-se com o Red Bull, mas este ano como todos parte quase do zero, a sua valia pode ser ainda mais importante para a equipa. Época de pressão, pois caso o rendimento não seja o esperado, a Red Bull tem jovens talentos à espreita.