F1, Antevisão, Sebastian Vettel: O regresso do “velho” Vettel? | AutoSport

Não correu bem o primeiro ano de Vettel na Aston Martin, mas a culpa do alemão é mitigada pelo mau carro que a equipa teve em 2021. A Racing Point tinha sido quarta classificada em 2020, e a Aston Martin caiu para o 7º lugar em 2021, e os dois pilotos da equipas acompanharam essa queda. No entanto, Vettel podia a devia ter feito um pouco melhor do que ficar nove pontos na frente de Lance Stroll, apesar do pódio em Baku. Só vamos saber o que ‘vale’ Vettel hoje em dia, se o novo Aston Martin for competitivo e permita à equipa lutar, pelo menos com a Alpine e Alpha Tauri. Vettel é uma figura incontornável da F1, pela postura fora de pista. Dentro de pista tem de provar que pode voltar aos melhores tempos. Começa mal o ano, falhando a primeira prova por ter testado positivo para a Covid-19.