F1, antevisão, Red Bull: Para já, a favorita… | AutoSport

Não foi só o que mostrou nos últimos minutos do último dia de testes. Há sinais claros que a Red Bull vai entrar bem no Mundial de F1 de 2021, porque há muito para lá do que se vê nas tabelas de tempos. É sem dúvida a equipa que deve entrar melhor na competição, também porque tem Max Verstappen, mas não há como esperar para ver…

A Red Bull foi a primeira equipa a bater-se até ao fim com a Mercedes e a conseguir ter sucesso. A Ferrari já o tinha feito no passado a espaços, mas a Red Bull provou no ano passado que é uma equipa muito forte em todos os aspetos. Tecnicamente o génio de Adrian Newey e a sua equipa merecem destaque e basta ver as formas do novo RB18 para ver o trabalho diferenciado que fazem. Desportivamente, é uma equipa que tem tanta força quanto a Mercedes ao nível do trabalho de boxe, decisões estratégicas e a nível diretivo tem líderes fortes que não têm medo do confronto. Junta-se a isso um piloto notável, destinado a grandes feitos, com a companhia agora de um nº2 que ajudou muito nos momentos chave.

A Red Bull estava longe do topo como a parceria com a Renault, mas com a Honda ganhou novo fôlego. A Honda ganhou um aliado tremendo e retribuiu com uma unidade motriz que se tornou performante e fiável. Os japoneses, apesar da saída oficial, continuarão a apoiar a Red Bull até a entrada dos novos regulamentos para as unidades motrizes, com a Red Bull a desenvolver o seu departamento de motores. Assim, a Red Bull encara esta nova era em grande forma, com uma estrutura muito estável, a mesma dupla de pilotos e com os trunfos do passado. Os ingredientes estão todos reunidos para termos uma Red Bull na luta pelos primeiros lugares, como se espera.