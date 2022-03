F1, antevisão, McLaren: travões complicam, mas qualidade está lá toda | AutoSport

A equipa começou muito bem nos testes de Barcelona, mas os problemas que surgiram no Bahrein colocaram um ‘travão’ nas expectativas da equipa. Portanto, o arranque é uma incógnita, mas tratando-se de problemas resolúveis a curto prazo, tudo o resto são bons sinais.

Nos últimos anos, a equipa teve um percurso similar ao da Ferrari, mas teve de fazer uma recuperação muito maior. Desde o início da era híbrida que a McLaren andava perdida mas a entrada de Zak Brown e o balde de água fria que foi a época 2018 (primeira com a Renault) motivaram uma mudança profunda. A reestruturação foi feita e os resultados estão à vista. A McLaren é agora uma equipa sólida, competitiva, estável, com uma estrutura técnica e diretiva de topo.

Apesar das boas notícias e das boas prestações, a McLaren sabe que ainda está a meio do processo. Faltam ainda os upgrades às infraestruturas (túnel de vento e simulador) que deverão estar concluídas em 2023. Assim, 2024 é apontado como o ano em que a McLaren terá tudo para regressar ao topo. Significa isto que 2022 é um ano para esquecer? Muito pelo contrário, é um ano em que a equipa quer consolidar a evolução e dar mais um passo, o que tem feito consistentemente desde 2019.

Tem uma dupla que mistura experiência com juventude, aliada a muito talento, com uma das grandes promessas da F1 e um dos melhores pilotos da grelha, uma equipa cada vez mais preparada para os desafios no topo da tabela (em 2021 vimos algumas fragilidades que terão sido retificadas) e um carro que parece ser competitivo.

Colocar a McLaren no lote de favoritos ao título talvez seja demasiado ambicioso, mas pelo trabalho feito ao longo dos últimos anos e olhando ao que já foi feito este ano, há motivos para acreditar que a equipa pode estar mais vezes na luta por vitórias e pódios.