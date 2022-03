F1, antevisão, Lewis Hamilton: Na luta pela reconquista do título | AutoSport

Depois de tudo o que sucedeu em Abu Dhabi 2021, Lewis Hamilton encara 2022 com uma vontade ainda maior de chegar ao oitavo título. Se vai ser capaz de lá chegar depende muito de como se estabelecer a correlação de forças no plantel, mas a frase que usou no seu regresso mostra o seu estado de espírito: “Se pensam que o que viram de mim no final do ano passado foi o meu melhor, esperem até ver este ano”.

Teremos nova batalha Lewis Hamilton vs. Max Verstappen?