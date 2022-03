F1, Antevisão, Lando Norris: Cada vez mais perto do topo | AutoSport

Chegou à F1 em 2019 e desde aí não tem deixado de crescer e melhorar. Já esteve muito perto de vencer, e se o McLaren MCL36 confirmar o potencial que evidenciou em Barcelona, deverá ser este ano que Lando Norris definitivamente se afirma como piloto de topo e chega aos triunfos. No entanto a concorrência é forte e não se esperam facilidades para o piloto conseguir a sua primeira vitória. Se continuar como até aqui pode ser dos grandes pilotos do futuro da F1. Tem velocidade, inteligência em pista, saber gerir bem os ritmos da corrida. Talvez não tenha o golpe de génio de predestinados como Max Verstappen ou Lewis Hamilton, mas tem uma qualidade tremenda que faz dele uma das estrelas do presente e do futuro. A McLaren apostou tudo nele e para já, é aposta ganha.