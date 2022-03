F1, Antevisão, Lance Stroll: Mais do que o filho do patrão? | AutoSport

Lance Stroll não é dos pilotos com mais fãs na F1. Já mostrou que pode conquistar bons resultados, mas a sua carreira tem sido feita de altos e baixos. Tal como Sebastian Vettel, Lance Stroll ‘sofreu’ pela falta de competitividade do carro no ano passado. Basta ver que somou 75 pontos em 2020, baixando para 34 o ano passado. Neste contexto, o que de bom fez em 2020, eclipsou-se o ano passado e por isso espera-se que, caso a Aston Martin desta vez ‘acerte’, o canadiano prossiga a sua evolução como piloto de F1. O ano passado, marcou passo. Não ter ficado longe de Vettel, é um bom ‘atestado’, e a verdade é que tem tido fortes colegas de equipa, sem que com isso se atemorize. No entanto ainda não conseguiu afastar-se do rótulo de piloto que é filho do dono. Será que é este ano que consegue?