F1, antevisão, Haas: Prometedora, mas… | AutoSport

Quem diria que a Haas terminaria um dia de testes na frente da tabela de tempos, e logo com Kevin Magnussen, que ‘veio a correr’ para substituir Nikita Mazepin. Claro que ninguém espera que saia do pelotão da cauda, mas pode sair da cauda do pelotão! Mick Schumacher vai fazer melhor, Kevin Magnussen já todos os conhecemos e o carro está muito mais perto da concorrência direta que o VF-21 do ano passado. Basicamente, a equipa tem impressionado, portanto vamos ver quando tudo “for a sério”.

Com uma base estável e um ano de trabalho no monolugar, a equipa parecia lançada para largar a cauda do pelotão e voltar às lutas do meio da tabela. No entanto, o conflito armado que estalou entre a Ucrânia e a Rússia e as sanções aplicadas à Rússia levaram à saída da Uralkali, empresa russa, e de Nikita Mazepin. Gene Haas já disse que não vai faltar dinheiro.

Portanto, a época parece agora mais prometedora, depois de duas épocas sofríveis. Os primeiros sinais foram animadores mas seja como for só o futuro dirá o que pode fazer a Haas e que caminho irá percorrer.