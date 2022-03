F1, antevisão, George Russell: Será capaz de bater Lewis Hamilton? | AutoSport

Finalmente, George Russell é o novo colega de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes, fazendo uma das duplas que mais expectativa está a gerar. Deu um passo muito esperado, mas agora vai ter que fazer e mostrar em pista ainda mais do que fez no ‘one off’ do Bahrein 2020, em que quase venceu. Espera-se muito dele, mas se está à altura de fazer jogo igual ou semelhante com Hamilton é algo que se está para ver.