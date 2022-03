F1, antevisão, Ferrari: de regresso ao topo? | AutoSport

O facto da Ferrari ter melhorado substancialmente a sua unidade motriz já era um bom sinal, mas o que se viu nos testes deixa água na boca aos tifosi, e esperança à generalidade dos adeptos que este ano possa haver mudanças na correlação de forças na frente. É verdade que, provavelmente, muita coisa vai mudar durante o ano com a evolução que, naturalmente, todos os monolugares vão sofrer, mas a Ferrari parece estar em condições, já de lutar por triunfos. No mínimo, está claramente melhor que a Mercedes.

Portanto, a questão, o que será capaz de fazer a Ferrari nesta nova era é fulcral? Esta é uma das grandes questões de 2022. Depois do caso da unidade motriz ilegal em 2019, que obrigou a mudanças e a um consequente decréscimo na performance, que motivou a pior época desde 1980, a Ferrari tem trabalhado para regressar ao topo e encarou 2022 como uma oportunidade única para o fazer. Apostou tudo nesta época e trabalhou o ano passado todo a pensar no novo carro, implementando apenas mudanças que seriam usadas este ano. A Ferrari conseguiu melhorar muito e alcançou o terceiro lugar, depois de lutar com a McLaren o que já foi um excelente sinal, mas esta época é de redobrada importância para a Scuderia. É a prova dos nove, que confirmará se a nova filosofia de Mattia Binotto resulta ou não. Noutros tempos, o chefe da Ferrari já teria sido despedido, olhando aos fracos resultados, mas os líderes da Ferrari deram a Binotto uma estabilidade que pode ser a chave do sucesso.

Binotto reestruturou, assinou com a dupla de pilotos mais jovem de sempre da equipa e pediu aos engenheiros para serem arrojados no novo carro, sem medo de falharem.

A mesma filosofia que usou para melhorar a unidade motriz nos primeiros anos da era híbrida e que foi usada na mudança regulamentar de 2017 foi aplicada este ano, mas com mais tempo de trabalho e mais experiência, no que pode ser a cartada final do chefe da equipa.

Para já os sinais são animadores e se a dupla de pilotos provou no ano passado que está pronta para lutar por vitórias, a equipa também evoluiu, cometendo menos erros nas boxes e na estratégia. O novo carro é de facto arrojado e os pilotos têm mostrado em pista que podem lutar pelos tirunfos. Contudo, logicamente, há que esperar pelo próximo sábado e domingo…