F1, Antevisão, Fernando Alonso: O Ano da decisão | AutoSport

O ano de 2021 deve ter sido dos poucos em que Fernando Alonso não produziu acima do nível do carro que guiou. Pelo menos consistentemente, pois fê-lo a espaços, por exemplo no Qatar e não podemos esquecer que veio de uma pausa de dois anos. Continua rápido e a sua experiência pode ser importante para a equipa nesta nova era de monolugares de F1, mas tudo isso vai depender muito do que a Alpine lhe colocar nas mãos e pelo que se viu até aqui não foi nada de especial. É também uma altura importante para o espanhol que pretende entender se quer manter-se na F1 por mais alguns anos. Para já a resposta é afirmativa, mas a época é longa e o nível de desenvolvimento da Alpine terá de entusiasmar o piloto.