F1, Antevisão, Esteban Ocon: O que se segue depois da primeira vitória? | AutoSport

Obteve uma uma brilhante vitória no GP da Hungria, não ficou muito atrás de Alonso em 2021, e contribuiu para o 5º lugar da Alpine nos Construtores, o que se deveu mais à dupla de pilotos do que à valia do carro. 2021 era para si um ano decisivo, e cumpriu, longe de deslumbrar. Se o Alpine ‘valer’ mais em 2022 face aos rivais, o francês tem condições de lutar mais acima na grelha. Basta olhar para 2018, quando foi 8º no campeonato. Neste hiato, já viu vários pilotos mais jovens passarem-lhe à frente no ‘top prestígio’.