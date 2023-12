F1, Antevisão de Jenson Button para 2024: “Não vai ser fácil bater Max” enquanto Hamilton precisa do “carro certo” | AutoSport

A Mercedes ficou de fora da luta pelos títulos nas últimas duas temporadas, não conseguindo produzir monolugares que fossem capazes de vencer corridas e em duas épocas, apenas triunfaram por uma ocasião. Por isso, Button reforça que Hamilton pode entrar na luta pelo título com Max Verstappen, como aconteceu em 2021, mas só se tiver um bom carro. “Não vai ser fácil bater Max”, insistiu Button, explicando que “Lewis não correria se não achasse que não é bom o suficiente. Lewis é bom o suficiente para vencer corridas e vencer um campeonato, mas com o carro certo”. O britânico disse ainda que espera ver a repetição da luta entre o seu compatriota e ex-companheiro de equipa e Max Verstappen “antes de Lewis se reformar”.

“A Red Bull vai voltar a estar na frente no próximo ano”, disse Button à Agence France-Presse. “Tiveram um carro forte este ano e puderam trabalhar no carro do próximo ano. A questão é que, se olharmos apenas para os resultados da corrida, pensamos: ‘O Max Verstappen ganhou novamente’. Mas quando se assiste às corridas, há algumas corridas fantásticas este ano. Max não teve tudo à sua maneira. Acabou por vencer, mas houve algumas lutas fantásticas esta época. Gostei do ano. Gostava que mais pessoas ganhassem? Sim, claro. Mas isso não está a acontecer”.

