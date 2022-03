F1, Antevisão, Daniel Ricciardo: Mostrar o que realmente vale | AutoSport

Desde que saiu da Red Bull, Daniel Ricciardo anda à procura da equipa certa para si, mas ainda não conseguiu e e ‘culpa’ não é da McLaren. É verdade que venceu uma vez em 2021, mas foi amplamente batido por Lando Norris, e nem sequer se conseguiu afirmar como 1º piloto da equipa. Seja como for, é um piloto de alto nível e se lhe correr bem a adaptação ao novo carro, podemos voltar a ver o Ricciardo que conhecemos no passado. Os responsáveis da equipa esperam muito do australiano e querem que a dupla com Lando Norris se mantenha por muito tempo. A estabilidade é importante para garantir a qualidade do trabalho. Ricciardo é melhor do que vimos em 2021, mas tem de o provar em pista. O ano não começou bem, com menos três dias de testes a contas com a Covid-19, o que o deixa já em desvantagem. Se não mostrar o que já mostrou, a sua substituição pode começar a ser equacionada.