F1, antevisão, Charles Leclerc: Voltar ao desempenho de 2019 | AutoSport

Charles Leclerc teve uma entrada de ‘Cavallino Rampante’ em 2019, quando venceu pela primeira vez na F1, e foi quarto no mundial, mas os problemas na Ferrari, desde aí, impediram-no de fazer melhor. Tendo em conta que a Ferrari parece ter um carro mais competitivo que nos últimos anos, se assim for, Leclerc pode voltar a lutar mais à frente no pelotão, mas para isso precisa de recuperar o ‘mojo’ que já teve e que só se viu a espaços nos dois últimos anos.