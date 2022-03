F1, antevisão, Alpha Tauri: sempre a melhorar nos últimos anos | AutoSport

Não há a mais pequena das dúvidas que a Alpha Tauri vai dar luta para ser a melhor do segundo pelotão, de onde já tirámos a Ferrari e a McLaren, que acrescentamos ao duo da frente. A equipa de Faenza teve uns testes produtivos, sem problemas de maior, e vê-se que o carro é suficientemente rápido para dar luta à Alpine e à Aston Martin, ficando por saber se a McLaren ou Ferrari ‘caem’ para o 2º pelotão.

A sua maior fraqueza é para já Yuki Tsunoda, de quem não se pode esperar mundos e fundos no seu segundo ano de F1.

A ‘Equipa B’ da Red Bull tem evoluído nas últimas duas épocas de forma interessante. A Alpha Tauri tornou-se numa equipa candidata ao top 5, quando antes era difícil atingir esse lugar. A Toro Rosso já fazia um trabalho técnico louvável do lado do chassis, mas não há dúvida que a colaboração mais estreita com a Red Bull tem trazido dividendos à equipa, que tem apresentado uma performance assinalável desde que se transformou em Alpha Tauri. O que se espera da equipa é um pouco o que temos visto recentemente. Um carro competitivo, capaz de andar perto do top 5 e de vez em quando causar uma surpresa, tornando-se na plataforma ideal para formar as futuras estrelas da Red Bull. Com o limite orçamental pode dar mais um passo em frente, mas não se espera que a Alpha Tauri seja mais do que uma boa equipa do meio da tabela, até pelos interesses da Red Bull.

A equipa tem cumprido o seu papel de formadora e Pierre Gasly é agora a estrela da equipa, tendo retribuído a confiança dada depois da sua passagem falhada pela Red Bull com excelentes exibições, tornando-se num dos melhores da atualidade.

Yuki Tsunoda procura ainda mostrar tudo o que pode, mas a Red Bull já tem jovens talentos quase prontos para dar o salto para a F1, e a passagem pela Alpha Tauri é quase obrigatória. Não se esperam, portanto, mudanças radicais na postura, performance e resultados finais da equipa, que manterá a colaboração estreita com a ‘casa mãe’ indo buscar o máximo de componentes permitidos, para se poder focar noutras áreas onde pode beneficiar mais.

F1, Alpha Tauri