F1, antevisão, Alfa Romeo: a melhor das ‘piores’? | AutoSport

A Alfa Romeo/Sauber teve altos e baixos nos testes, mas pelo que se viu os progressos foram evidentes, nem tanto pelo facto de Valtteri Bottas ter registado o sexto tempo, mas sim mais pela fiabilidade que não tiveram em Barcelona. Dificilmente vão sair do terceiro pelotão e talvez seja Bottas a fazer essa diferença.

Depois de algumas dúvidas se a Alfa Romeo se iria manter na F1, a equipa da marca italiana permaneceu na Fórmula 1, e com vontade de deixar para trás os maus resultados. Longe vão os tempos em que a Alfa Romeo entusiasmou, quando na altura tinha um jovem chamado Charles Leclerc a dar nas vistas.

Pensou-se que seria o primeiro passo de uma caminhada que traria frutos, mas foi apenas um fogacho que depressa se apagou, com a equipa a tentar encontrar soluções sem grande sucesso.

2022 é também visto como ano de novas oportunidades na Alfa Romeo. Depois do investimento feito ao longo dos últimos anos, espera-se que finalmente possamos ver sinais de recuperação. Com uma dupla completamente nova, a equipa encara o novo ano com entusiasmo redobrado, pois Valtteri Bottas certamente traz uma abordagem diferente e talvez mais indicada do que a usada por Kimi Raikkonen, e Guanyu Zhou pode ser uma porta para a chegada de novos investidores.

As primeiras indicações não foram globalmente animadoras, e a equipa parece ter muito trabalho pela frente para chegar onde pretende.