F1, Antes & Depois na McLaren: quem esteve em ambas as conquistas de 1998 e 2024

A temporada de 2024 ficará para sempre marcada na história da McLaren como o ano do seu tão aguardado regresso ao topo da Fórmula 1. Após um longo período de reconstrução, a equipa britânica conquistou o Campeonato de Construtores, encerrando um jejum que durava desde 1998.

Com o troféu garantido, a McLaren decidiu embarcar numa jornada nostálgica e emocionante: reencontrar aqueles que tinha também feito parte da última conquista. Mecânicos, engenheiros, estrategistas e até membros da equipa administrativa que viveram a glória de 1998 foram ‘descobertos’ e homenageados pela nova geração.

Entre eles, muitos que desempenharam um papel fundamental na época, e alguns dos mecânicos e engenheiros que ajudaram a levar Mika Häkkinen e David Coulthard ao título.

Este momento não foi apenas uma celebração do presente, mas também um tributo ao passado e ao esforço contínuo de uma equipa que nunca desistiu de voltar ao topo. A história da McLaren renasce, e com ela, a ambição de continuar a lutar pelo domínio na Fórmula 1.

Há muito para contar, desde calças da sorte, camisas rasgadas e uma pista de bowling: Os membros da equipa que estiveram presentes nas vitórias no Campeonato de Construtores de 1998 e 2024 partilham as suas memórias, num excelente trabalho levado a cabo pela McLaren e que partilhamos com a devida vénia.

Há 62 pessoas na McLaren hoje que também estavam em Woking quando a McLaren venceu o Campeonato de Construtores pela última vez, em 1998. Alguns já eram ‘veteranos’ na altura, tendo ganho títulos com Ayrton Senna e Alain Prost, enquanto outros eram relativamente novos, tendo entrado apenas nessa época. Mas nenhum deles esperava passar mais 26 anos sem ganhar o troféu.

Muita coisa mudou neste tempo, incluindo a totalidade da grelha e sete das equipas, mas também o mundo em que vivemos. Em 2024, as fotografias e os vídeos foram captados em tempo real através de smartphones e publicados instantaneamente nas redes sociais, em vez de viverem apenas na impressão em jornais e revistas ou nas paredes dos adeptos.

A McLaren também trouxe o troféu do Campeonato de volta à sua fábrica em Woking, que não só foi construída nesse período, como também celebrou o seu 20º aniversário nos 26 anos desde a sua última vitória.

São enormes as diferenças, que também incluem as formas como o desporto é consumido e como a McLaren construiu os seus carros – mas através de todas essas mudanças, 62 membros da equipa mantiveram-se constantes e deram uma visão única de ambas as vitórias no Campeonato.

Quando regressaram ao trabalho, em janeiro, como Campeões de Construtores de F1 pela primeira vez em mais de duas décadas, os homens e mulheres da McLaren sentaram-se e recordaram as vitórias, o que significaram para eles e como celebraram.

Até ao fim

Tal como a decisão do Campeonato de 2024 em Abu Dhabi, a época de 98 também foi disputada até à última corrida, com a Ferrari a conseguir matematicamente vencer no Japão. A McLaren estava dividida entre a pista de corridas, as suas próprias casas e o Planets Bowling Alley em Woking, que já fechou.

O mesmo aconteceu em 2024, com as pessoas a trabalhar na pista e no Centro de Tecnologia McLaren, enquanto os que não estavam a trabalhar assistiam em casa ou em festas de assistência em Londres e Woking.

“Eu estava no Planets com a minha namorada, que agora é minha esposa”, lembra o Diretor de Design Mark Ingham sobre 1998. “Era muito barulhento e os ecrãs eram pequenos, por isso era bastante difícil seguir a corrida.”

Mais uma vez, houve paralelismos com 2024 no facto de ter havido drama no início. Em 2024, Oscar Piastri foi abalroado por Max Verstappen, o que o atirou para o fundo do pelotão e o deixou fora de combate. Em 1998, Michael Schumacher, um dos candidatos ao título, ‘empatou’ o seu Ferrari no arranque e acabou no fim da grelha de partida.

“Conhecíamos alguém que vivia num apartamento em Woking e ele disse que conseguia ouvir os aplausos vindos de Planets quando Schumacher parou”, recordam Yvonne Last e Joy Carver, que trabalham ambas na equipa de Pagamentos. “Foi uma festa enorme.”

Na altura, a McLaren era uma empresa muito mais pequena. Hoje em dia, todos os recibos de vencimento são enviados eletronicamente, mas Joy lembra-se de os entregar pessoalmente todos os meses em 1998. “Toda a gente conhecia toda a gente”, disse.

Com o atraso de Schumacher que caiu para o fundo da grelha, as já escassas hipóteses da Ferrari de arrebatar o título tinham diminuído consideravelmente. A equipa italiana precisava de uma dobradinha e nessa altura estavam a olhar para um McLaren 1-2, com pelo menos um dos seus pilotos fora dos pontos.

Mika Hakkinen acabou por vencer a corrida, com o companheiro de equipa de Schumacher na Ferrari, Eddie Irvine, a terminar em segundo, à frente do McLaren de David Coulthard. A certa altura da corrida, Schumacher tinha conseguido recuperar até ao terceiro lugar, mas um furo lento acabou com a sua tarde e com as esperanças da Ferrari no título: “É muito difícil explicar o que é fazer parte de uma equipa que é Campeã do Mundo”, afirma Mark Norris, Diretor de Operações da Commercial Trackside. “Não há nada como a euforia de poder dizer que somos os melhores do mundo.”

Que comecem as celebrações

Mark Norris é o único membro da equipa que esteve a trabalhar a partir do circuito em ambos os eventos. Depois de mais de duas décadas a trabalhar na pista, o especialista em saúde e segurança Alan Field mudou para uma função na fábrica antes da época de 2024: “É muito, muito especial [poder dizer isto], mas mantive-o muito, muito discreto”, diz Mark com um sorriso.

Alan acrescenta: “Eu queria muito estar lá, não vou mentir. Mas estou tão entusiasmado por termos voltado a subir ao topo!”

1998 foi a primeira época de Alan com a McLaren. Na altura, trabalhava na equipa Hospitality e viu a McLaren ganhar as duas primeiras corridas da época de 1998, antes de Schumacher ganhar a terceira para a Ferrari.

“Celebrávamos sempre as vitórias com champanhe, mas havia uma regra que obrigava a guardar as garrafas de champanhe até o carro passar a meta, porque era visto como um mau presságio. Quando a vitória era confirmada, corríamos, tirávamos o champanhe e trazíamo-lo de volta.

“Nunca esquecerei a primeira corrida que não ganhámos… Não sabia o que fazer. Nessa altura, corria sempre para ir buscar o champanhe. Tínhamos ficado em segundo, o que já era alguma coisa, mas não sabia o que tínhamos feito para isso.”

A McLaren ganhou nove das 16 corridas dessa época, incluindo a final do Campeonato. Mark Norris e Alan lembram-se vividamente das celebrações no circuito do Japão: “As celebrações eram muito diferentes [na altura]”, recorda Mark Norris. “Nunca faríamos isto agora, mas ligávamos os motores e acelerávamo-los até ficarem destruídos. Depois disso, ouvia-se uma grande ovação no paddock.

“Depois, havia um local famoso em Suzuka, uma cabana de madeira, para onde iam todas as equipas, patrocinadores e pilotos na noite em que ganhámos o Campeonato de Construtores. Estavam todos a celebrar juntos, as pessoas estavam em pé no bar e nas mesas e o chão da cabana estava cheio de cerveja. Nem toda a gente estava a celebrar o facto de termos ganho o Campeonato, claro, mas nós estávamos. É uma ótima recordação”.

Alan acrescenta: “O champanhe escorria… e não necessariamente dentro de uma taça. Estava por todo o lado. Toda a gente o saboreava, todos tomamos banho com ele.”

O Gestor Sénior de Vestuário da Equipa, Bobby Barratt, estava a trabalhar para a McLaren na altura e, embora provavelmente não se importasse de ver o seu precioso kit de equipa encharcado em champanhe, há uma parte da celebração que pode ter ficado menos impressionado ao saber…

“O bolso da camisola tinha o teu nome bordado e as pessoas tiravam os bolsos das camisolas como recordação da corrida”, recorda Mark Norris.

Felizmente para Bobby, as camisolas não seriam reutilizadas na época seguinte. Apenas uma peça de roupa seria definitivamente levada para a época seguinte, e por pouco não foi extraviada.

“O DC [David Coulthard] tinha devolvido o seu saco de equipamento um dia e eu tirei um par de cuecas, que estavam rotas”, recorda. “Tenho um grande caixote de reciclagem de roupa, atirei-as para lá e enviei o equipamento para a corrida seguinte. Mais tarde, recebi um telefonema do David a perguntar-me se tinha encontrado um par de cuecas no saco. O quê, aquelas coisas rotas? perguntei. Não servem para ninguém. O que é que vais fazer com elas? Acho que o lugar delas é no Museu V&A”.

“Ele começou a rir-se e explicou que eram as suas cuecas da sorte, que levava consigo para todo o lado desde o karting, mas que tinham ficado acidentalmente no saco do equipamento. Assim que pousei o telefone, comecei a remexer em todo o seu equipamento antigo. Felizmente, tirei-as do caixote do lixo e voltei a colocá-las num saco de plástico com uma etiqueta a dizer: “Não deitar fora. As calças da sorte do DC”.

No entanto, era pouco provável que tivesse pensado em qualquer uma destas coisas até aos dias que se seguiram ao evento. Tal como muitos dos seus colegas, Bobby estava a assistir à corrida no Reino Unido a partir do Planets em Woking.

“Inicialmente, ficamos em choque”, diz ele. Eram as primeiras horas da manhã e lembro-me de pensar: “A quem posso telefonar e dizer que somos Campeões do Mundo? A luz do dia ainda estava a nascer. Depois disso, fui de táxi para casa, mas não pude contar a ninguém porque era muito cedo.

“Quando a equipa regressou, o carro deu uma volta por Woking. As ruas estavam cheias de adeptos, foi uma experiência incrível.”

O fim de uma espera de 26 anos

Nos 26 anos de altos e baixos desde a vitória no Campeonato de 1998, as suas relações e afinidade com a equipa só se fortaleceram, à medida que a espera por outro título de Construtores se prolongava.

Houve algumas épocas difíceis durante esse período, mas também vários quase acontecimentos, pelo que quando o Campeonato de Construtores de 2024 foi finalmente selado, as emoções ficaram à flor da pele.

“Foi tão tenso que chorei no final quando o carro cruzou a linha de meta, de alívio e depois de me aperceber do que tínhamos conseguido. Foi tão tenso que chorei no final”, recorda Mark Ingham.

Desta vez, determinado a ouvir e a seguir a corrida mais de perto do que em 1998, assistiu à corrida a partir de casa com a sua mulher. “Foi um momento tão mágico e tão maravilhoso para a equipa – todos trabalharam tão arduamente durante tanto tempo.”

Mark Norris acrescenta: “Depois do que aconteceu entre o Max [Verstappen] e o Oscar, pensei: ‘Isto não vai correr bem para nós’. Depois do incidente da primeira volta, não consegui ver mais nada até às últimas cinco voltas.

Não conseguia ficar parado. Estávamos à beira de fazer algo que não fazíamos há muito tempo. Isso colocaria a McLaren de volta ao lugar onde a McLaren deveria estar, como uma equipa vencedora do Campeonato do Mundo, mesmo na frente da grelha. Ver o Lando cruzar essa linha… lágrimas de emoção? Sim. Lágrimas de felicidade? Sim. Lágrimas de celebração? Sim. Há muito tempo que estava a chegar e estou contente por ter estado aqui para ambos”.

Durante os altos e baixos, a equipa nunca desistiu e sempre acreditou que voltaríamos ao topo da tabela da F1.

Mark Ingham, que liderou a equipa de design durante mais de uma década, viu isso em primeira mão.

“Mesmo quando estávamos a ter dificuldades, a aplicação esteve sempre presente. Para mim, a alegria é que toda a gente pode ver a diferença que fizeram. Toda a gente trabalhou arduamente durante tanto tempo e esta é a validação do seu trabalho. Correr para uma vitória é muito diferente de correr para um 10º lugar e alguns pontos. Sim, é mais esforço, é mais exigente, mais intenso, mas quando tudo se conjuga… há muito mais alegria.

“Andrea [Stella] fez a diferença. Sempre houve muita gente com muita vontade, mas foi ele que desbloqueou isto, pondo as coisas no lugar, e pondo as pessoas nos sítios certos, para que acontecesse.”

Yvonne acrescenta: “Foi ainda mais especial porque parecia estar a chegar há muito tempo. Enquanto que, nos anos 80, éramos um pouco mais blasé, porque era esperado.”

Bobby diz: “Muita coisa mudou nos anos que passaram… Casei-me, comprei uma casa, tive um filho e, por isso, desta vez, assisti em casa com a minha filha de 11 anos. Estávamos as duas nervosas a saltar para cima e para baixo, não conseguíamos estar quietas. Quando o Lando cruzou a linha de meta, houve uma sensação incrível de alívio e de pura alegria. Antigamente, talvez fosse um dado adquirido, mas todos nós tínhamos esperado tanto tempo. Desta vez, absorvi-o e apreciei-o muito mais.

“Na verdade, não se sabe quando é que a próxima vai chegar, por isso disse à minha equipa, que é relativamente jovem, para beber e aproveitar o momento.”

FONTE: McLaren F1

FOTOS: McLaren F1 e WRi2 Images/JF Galeron