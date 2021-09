F1, Angelo Damiani: “Governo deve ajudar Antonio Giovinazzi a manter o seu lugar” | AutoSport

Angelo Sticchi Damiani, presidente do Automobile Club d’Italia está a tentar tudo para que Antonio Giovinazzi mantenha o lugar na F1 e já pediu a intervenção do governo italiano.

Giovinazzi tem o lugar em risco pois a Alfa Romeo tem propostas tentadoras mas Damiani considera que o talento do piloto italiano merce ajuda por parte do governo italiano:“Ele é um grande condutor e ainda não fomos capazes de lhe dar essa oportunidade de mostrar verdadeiramente todo o seu potencial”, disse Damiani segundo o site ansa.it. “Espero que haja um empurrão do governo neste sentido, porque noutras partes do mundo os governos movem-se, nesse sentido. Não é como nos velhos tempos, quando os melhores tinham sempre lugar. Os melhores avançam, mas os mais ricos também avançam. Temos este dever: temos um bom piloto e temos de o defender e dar-lhe a oportunidade de se destacar”.