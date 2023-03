F1: Angela Cullen deixa de ser fisioterapeuta de Lewis Hamilton | AutoSport

Angela Cullen é a fisioterapeuta de Lewis Hamilton desde 2016, mas esta relação vai terminar agora, tendo sido anunciado pelo próprio piloto.

Através da sua conta no Instagram, Hamilton confirmou esta situação, afirmando que: “Durante os últimos sete anos [Angela Cullen] tem estado ao meu lado, levando-me a ser a melhor versão de mim mesmo. Sou um atleta mais forte e uma pessoa melhor por causa dela. Assim sendo, hoje espero que se juntem a mim para lhe desejar o melhor na altura em ela dá os seus próximos passos para perseguir os seus sonhos. Obrigado por tudo, Ang, mal posso esperar para ver o que o futuro tem reservado para ti”.

Cullen trabalhou com Hamilton durante sete anos, viajando com ele de e para as corridas e tornou-se parte integrante do seu círculo de pessoas mais próximas.