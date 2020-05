F1, Andy Green: “Sergio Pérez é muito subestimado”

Andy Green defendeu a qualidade de Sergio Pérez, piloto da Racing Point.

O mexicano tem conquistado grandes resultados pela equipa e sempre que teve uma oportunidade de subir ao pódio nunca desperdiçou. Andy Green afirmou que Pérez é um dos melhores da F1:

“Ele é muito subestimado”, disse Green ao podcast Beyond the Grid da Fórmula 1. “Acho que ele está no auge de sua carreira agora, não está perturbado com nada. O feedback dele sempre foi incrível, a capacidade mental de guiar o carro e mostrar o que o carro está a fazer- numa tarde de domingo com a corrida ao seu redor – significa para mim que ele é um dos melhores. A gestão de pneus dele está entre os dois ou três primeiros da grelha, não há muitos que possam fazer melhor. Ele apenas tem essa sensação ao entrar na curva do que o pneu está a fazer, do que ele precisa O seu controlo no acelerador quando sai das curvas é extraordinário, é como se ele tivesse um controlo de tração integrado”.

“Ele entende que sua fraqueza é uma tarde de sábado na classificação”, disse Green. “Mas acho que parte disso é motivado pelo fato de ele gostar de preparar o carro para seu estilo de condução para o domingo. E, às vezes, essa nem sempre é a maneira mais rápida de afinar o carro para a qualificação. Mas ele é absolutamente insistente:” é assim que eu quero “. E acho que uma e outra vez, ele provou estar certo. Ocasionalmente, ele exagera e acabamos menos bem no sábado e domingo, mas é muito raro.”