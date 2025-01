F1, Andy Cowell novo Diretor da Aston Martin, Mike Krack com novas funções

A Aston Martin anunciou que Andy Cowell vai assumir o cargo de Chefe de Equipa, juntando-o ao seu cargo de CEO, com efeito imediato, com Mike Krack a passar para o cargo de Diretor de Pista, como parte de uma reestruturação organizacional.

Numa mudança para uma estrutura mais ‘plana’, Cowell – que anteriormente se juntou à equipa em outubro como CEO – também se tornará Diretor de Equipa, com os Departamentos de Aerodinâmica, Engenharia e Performance da equipa, tanto na pista como no Campus de Tecnologia AMR, a reportarem a ele.

Krack – que ocupou o cargo de Diretor de Equipa desde 2022 – irá concentrar-se em obter o máximo desempenho do carro na pista na sua função de Diretor de Pista.

Entretanto, a equipa baseada no Campus de Tecnologia da AMR será liderada pelo novo Diretor Técnico Enrico Cardile, enquanto Tom McCullough permanecerá no grupo numa posição de liderança. Cardile supervisionará a arquitetura, o design e a construção de novos carros, tendo-se juntado à equipa depois de deixar o seu cargo de Diretor Técnico de Chassis e Aerodinâmica na Ferrari no ano passado.

McCullough – que ocupou o cargo de Diretor de Desempenho e trabalhou com a equipa durante 11 anos – deverá desempenhar um papel na expansão da gama mais vasta de categorias de corrida da equipa.

Cowell comentou a reestruturação: “Passei os últimos três meses a compreender e a avaliar o nosso desempenho e fiquei incrivelmente impressionado com a dedicação, o empenho e o trabalho árduo desta equipa. Com a conclusão do Campus Tecnológico da AMR e a nossa transição em 2026 para uma equipa oficial completa, juntamente com os nossos parceiros estratégicos, Honda e Aramco, estamos a caminho de nos tornarmos uma equipa vencedora de campeonatos. Estas mudanças organizacionais são uma evolução natural dos planos plurianuais que temos programados e estou incrivelmente entusiasmado com o futuro.”