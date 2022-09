F1, Andrew Shovlin: “Ordem competitiva muito semelhante” | AutoSport

A Mercedes dominou durante oito anos e proporcionou algumas das épocas mais previsíveis das últimas décadas. Mas agora, com a Red Bull na frente, os homens dos flechas de prata consideram que as corridas estão agora muito mais previsíveis do que num passado recente. Pelo menos é a opinião de Andrew Shovlin, diretor de engenharia da Mercedes.

Shovlin fez um pequeno balanço do que este novo regulamento nos deu e admitu que com a mudança na ordem do pelotão, que as corridas ficaram mais previsíveis, com o domínio da Red Bull cada vez mais vincado e que ainda não vimos desta F1 o que queremos ver:

“Tornou-se mais fácil seguir os carros”, disse ele. “Há alguns circuitos em que, historicamente, sempre tiveram muito poucas ultrapassagens, como Budapeste. E a corrida lá foi um pouco mais interessante. Também tem o efeito de que, quando há novas regras, e quando são completamente novas, como este conjunto, há uma espécie de reorganização da ordem competitiva. Ainda não temos corridas mais renhidas agora: parece que a Red Bull emergiu como uma clara equipa de primeira linha. Portanto, as corridas são um pouco mais previsíveis do que eram, talvez no final do ano passado. Mas é um pequeno passo na direcção certa e uma enorme mudança para lá chegar. E talvez o que esperávamos, que não creio que tenhamos visto, seja as equipas cada vez mais próximas. Continua a ser uma ordem muito semelhante de equipas da frente para trás”.