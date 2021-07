F1, Andrew Shovlin: ” O carro não tem funcionado bem” | AutoSport

Andrew Shovlin, diretor de engenharia da Mercedes reconheceu que a Mercedes não podia almejar muito mais do que ser segunda e terceira, na melhor das hipóteses, e que a equipa complicou a tarefa na qualificação.

Lewis Hamilton, que parecia ter o segundo lugar na mão, caiu para quarto depois de ter supostamente exagerado num corretor, o que provocou danos no seu carro. Valtteri Bottas assumiu o segundo lugar mas foi ainda pressionado por Lando Norris, que colocou o seu McLaren na terceira posição. Para Shovlin o fim de semana foi algo frustrante:

“Penso que teríamos ficado satisfeitos com um segundo e um terceiro, o que era realisticamente o melhor que podíamos ter feito”, disse Shovlin, citado pelo autosport.com. “Fomos os criadores dos nossos próprios problemas com uma qualificação fraca. Isso tornou muito, muito difícil sequer pensar em desafiar o Max [Verstappen]. “

“O carro não tem funcionado bem, mas depois tivemos danos no carro de Lewis com alguma deterioração de algumas derivas na traseira do carro, e isso custou-lhe muito desempenho, que acabou por ser o que o deixou cair do segundo para quarto. Globalmente, foi um pouco frustrante, tanto do ponto de vista do desempenho como do facto de precisarmos de manter o carro inteiro”.

“Não temos sido particularmente fortes aqui em geral”, disse Shovlin. “Isso é evidente pela pressão a que estivemos sujeitos com a McLaren e Lando fez um grande trabalho, mas acabou à nossa frente. Nós não fizemos qualquer progresso real em relação durante as duas corridas aqui. Por isso, parece uma coisa a longo prazo a considerar. E também, aquele composto mais macio, o C5, não nos estava a dar tanto nas condições quentes de sábado como nos estava a dar na sexta-feira. E há ali outra questão. Não foi tanto que tenhamos feito algo de errado, mas quando olhamos para as restantes performances, temos de reconhecer que há algo que estamos a fazer que não está certo”.