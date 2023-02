F1, Andrew Shovlin: “Num dia mau, Lewis Hamilton é tão bom quanto os outros” | AutoSport

Lewis Hamilton enfrentou em 2023 algo que já não enfrentava há muito tempo: uma época sem vitórias e afastado dos lugares da frente. Não foi um ano fácil para o piloto britânico, mas com a sua diligência, conseguiu superar os desafios. Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, teceu rasgados elogios a Hamilton.

Para Shovlin, um dos pontos fortes de Hamilton é a forma como ele aprende com os erros e a forma como trabalha após cada desaire. Shovlin acredita que Hamilton é o melhor a aprender com os seus erros e a garantir que eles não voltem a acontecer.

“Não se pode pedir a Lewis que esteja feliz quando ele perde uma corrida; não é assim que ele trabalha”, disse Shovlin à BBC. ” Ele é realmente melhor a perder do que a maioria das pessoas que já vi, devido à diligência com que tenta compreender o que precisa para ser melhor, onde perdeu as oportunidades. Ele não gosta, mas foca-se sobre o resultado na próxima corrida, não se está a sorrir ou a dar uma boa entrevista”.

“Lewis tem talento natural em abundância, mas a sua ética de trabalho e capacidade de melhorar continuamente significa que, para os pilotos que tentam vencê-lo, ele é um pouco um alvo em movimento”, acrescentou Shovlin. “O que se passa com o Lewis agora é que os seus dias maus são tão poucos e distantes entre si e mesmo nos seus dias maus ele é tão bom como os outros. Foi isso que o levou ao nível que ele é. É a consistência. E quando ele está no seu melhor, o nível é simplesmente fenomenal”.