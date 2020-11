F1, Andrew Shovlin: “Lewis deu-nos uma boa razão porque é 7 vezes campeão”

Andrew Shovlin é o Engenheiro chefe da Mercedes e como se calcula também ele não poupa elogios a Lewis Hamilton: “Não precisamos de nos lembrar por que Lewis merece ser sete vezes campeão, mas ele deu-nos uma razão. Ele merece todo o sucesso que teve e foi um privilégio vê-lo celebrar este campeonato no degrau mais alto do pódio. A corrida em si foi bastante imprevisível. Fomos capazes de fazer algumas alterações no carro com as regras de “mudança das condições climáticas” e, pela primeira vez neste fim de semana, conseguimos fazer os pneus funcionarem. As voltas iniciais foram claramente complicadas e foi surpreendentemente difícil chegar perto de alguém para passar, especialmente quando não tínhamos DRS. Valtteri teve uma boa largada, mas fez um pião tentando evitar um Renault na curva um e depois teve contacto na curva 9, provocando alguns danos que comprometeram o seu carro na corrida.

Lewis também teve uma boa largada, mas alargou um pouco mais na curva 9 e perdeu algumas posições, o que tornou o seu dia mais difícil, pois passou muito tempo atrás de Seb. A estratégia acabou por ser mais direta do que esperávamos, o maior ponto de discussão era o quão longe poderíamos com aqueles pneus e não sabíamos realmente a resposta. Lewis fez um excelente trabalho ao cuidar dos pneus e geriu bem essa tarefa evitando a necessidade de uma paragem adicional. Ainda temos três corridas pela frente, estamos ansiosos por um clima quente no Médio Oriente, e esperamos terminar esta temporada com bons resultados.