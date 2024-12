F1: Andrew Shovlin explicou dificuldades de Lewis Hamilton com o Mercedes W15 em 2024

Lewis Hamilton enfrentou fortes dificuldades na temporada, principalmente devido a problemas inerentes ao Mercedes W15. A inconsistência do carro, a dificuldade em encontrar um bom equilíbrio e a gestão dos pneus traseiros foram fatores cruciais que afetaram o seu desempenho, especialmente nas qualificações.

Foi o chefe de engenharia de pista da equipa, Andrew Shovlin, que explicou bem o que se passou com Hamilton: falou da inconsistência do carro, faltava-lhe ritmo geral face à concorrência e era difícil encontrar e manter um bom equilíbrio e isso dificultou a obtenção de um desempenho consistente.

Hamilton teve ainda dificuldades muito particulares na qualificação, especialmente quando tentava encontrar o último décimo ou dois, de segundo. Teve também problemas com o bloqueio dos travões e de sobreviragem à saída das curvas. Isto fez com que muitas vezes começasse as corridas bem mais atrás na grelha do que o seu colega de equipa, George Russell.

Embora o ritmo de corrida de Hamilton fosse geralmente bom, as suas dificuldades na qualificação dificultaram a sua capacidade de mostrar o seu verdadeiro potencial. As ultrapassagens são, como se sabe, difíceis, e o facto de partir mais atrás significava que ficava frequentemente retido no ‘trânsito’.

Outro fator chave que influenciou o desempenho foi a gestão da temperatura dos pneus traseiros, especialmente durante as voltas de qualificação. O sobreaquecimento dos pneus traseiros levou também a dificuldades.

O que é curioso é que embora houvesse pequenas diferenças no estilo de condução entre Hamilton e Russell, nada de significativo se destacou nos dados para explicar totalmente a diferença de desempenho. Hamilton estava disposto a adaptar a sua condução com base no que funcionava para Russell, mas nem isso o ajudou muito, já que o nível a que se pilota na F1 é muito alto e sair da zona de conforto, mesmo que seja um pouco, será sempre algo longe do ideal…

Essencialmente, o Mercedes W15 sempre teve problemas que dificultavam o desempenho de Hamilton, particularmente na qualificação. A equipa bem tentou fornecer-lhe um carro mais adequado ao seu estilo de condução, semelhante ao que teve em Las Vegas, onde teve um desempenho excecional, mas regra geral foi poucas vezes bem sucedida, embora, como seja lógico, o ónus da questão também se tenha de colocar no piloto, porque esse é sempre um caminho mútuo a percorrer entre a equipa e o piloto e a culpa nunca está só num dos lados…

