F1, Andrew Shovlin: “Diferença entre os carros de Lewis e George após a qualificação era de menos de 500 gramas”

A Mercedes está a investigar as razões por detrás da desqualificação de George Russell da sua vitória no Grande Prémio da Bélgica, onde se verificou que o seu carro estava 1,5 kg abaixo do limite mínimo de peso. A análise inicial não identificou uma única causa, mas estão a ser considerados vários fatores.

Uma das principais suspeitas é que os pneus de Russell perderam massa devido a um maior desgaste devido a uma estratégia inesperada de uma paragem, uma vez que os pneus podem perder até 1 kg durante um stint. Este desgaste extra pode ser responsável pelo défice de peso, com cada pneu a perder potencialmente até 375g.

Além disso, a Mercedes está a examinar outros fatores possíveis, incluindo o desgaste da prancha do fundo carro. O diretor de engenharia da equipa na pista, Andrew Shovlin, confirmou que a equipa continua a medir todos os componentes do carro para compreender totalmente o problema.

“Foi obviamente muito dececionante, especialmente depois de Russell ter feito uma corrida tão forte e”, explicou Shovlin. “Neste momento, estamos a tentar perceber exatamente o que aconteceu. Muito disso envolve obtermos os pesos de todos os diferentes componentes”.

“O carro pode perder bastante peso durante a corrida. Temos o desgaste dos pneus, o desgaste da prancha, o desgaste dos travões, o consumo de óleo. O próprio piloto pode perder muito peso. E nesta corrida em particular, George perdeu bastante peso. Os carros começaram a corrida com o mesmo peso”, acrescentou Shovlin. “Lewis e George foram ambos pesados após a qualificação. Os carros estavam a menos de 500 gramas.

“O de George foi o único que teve o problema, e isso deve-se ao facto de coisas como o desgaste dos pneus ser muito maior. Parece que perdemos mais material na prancha. Mas vamos recolher todos os dados e ver como podemos aperfeiçoar os nossos processos, porque é óbvio que não queremos que isso aconteça no futuro.”

“Agora, obviamente, como o carro do George estava a perder peso mais depressa do que o do Lewis durante a corrida, há um ganho associado a isso, mas estamos a falar de centésimos de segundo por volta. É algo muito pequeno, porque quando estamos a falar de quantidades, como um ou dois quilos, não representam muito tempo por volta”.