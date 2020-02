F1, Andrew Green: “Vamos ver onde estamos nas primeiras corridas…”

O diretor técnico da Racing Point, Andrew Green, disse que a equipa está a fazer o melhor e que ainda está a tentar perceber o potencial do RP20. Green falou sobre os rumores de que a Racing Point pode vir a lutar com a Ferrari no início da temporada.

A equipa de Silverstone tem estado bem nos testes de pré-temporada, com um carro inspirado no W10 da Mercedes de 2019. O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, acredita que a Racing Point pode causar incómodo.

“Eles estão muito próximos. Não é surpreendente se olharmos para o design do carro. São certamente uma ameaça. Mas, estou convencido de que a Ferrari é uma grande equipa e vamos desenvolver o carro daqui para a frente.” – disse Mattia Binotto.



“Acho que vamos ver onde estamos nas primeiras corridas. Os resultados são muito promissores. Estamos contentes onde estamos. O nível de performance que vemos do carro é bom e esperamos agora juntar os dados do túnel de vento e dos testes no simulador.” – disse Andy Green.

“Ainda não sabemos se vamos conseguir perceber todo o potencial do carro no trabalho de simulador.”