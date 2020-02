F1, Andrew Green: “RP20 é completamente novo”

Andrew Green, diretor técnico da Racing Point falou da sua nova criação, o RP20. Segundo o responsável da equipa, esta é uma máquina completamente nova.

A época 2019 foi de reestruturação para a equipa e de preparação para um futuro melhor. Com a eminência de insolvência a meio de 2018, os planos da equipa ficaram em “banho maria” durante algum tempo o que perturbou o normal desenvolvimento do carro de 2019. Para este ano a equipa, com mais tempo e mais recursos, usou uma abordagem completamente diferente:

“O RP20 é totalmente novo”, diz ele, “o que significa que há muito pouca do nosso carro de 2019. Para 2020, projetamos o carro do zero, quase a partir de uma folha de papel em branco – o que é muito emocionante, porque a equipa não estava em posição de fazer isso há muito tempo. Aplicamos tudo o que aprendemos nas últimas temporadas, combinamos isso com o que vimos adotado por alguns de nossos concorrentes, e demos o melhor de otimizar a temporada final desses regulamentos atuais.”

“Checo [Sergio Pérez] e Lance [Stroll] já notaram mudanças no simulador, por isso esperamos que esse desempenho seja transmitido em pista”.

“Estou muito ansioso pela nova temporada”, acrescenta. “Temos grandes aspirações para esta próxima época – mas para nós parecem realistas. A nossa temporada difícil no ano passado foi uma boa aprendizagem. E agora, em 2020, fizemos o que queríamos fazer por muito tempo – mostrar o que realmente somos capazes de fazer. Naturalmente, há algum nervosismo- mas estamos ansiosos por começar “.