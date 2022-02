F1, Andrew Green: “Foi o inverno mais duro que tivemos” | AutoSport

Andrew Green, diretor técnico da Aston Martin, admitiu que este inverno foi o mais duro que a equipa já enfrentou. Com uma mudança radical nos regulamentos, foi preciso começar do zero, foi preciso trabalho muito para encontrar e encaixar soluções no restritivo regulamento de 2022. O resultado está à vista e a Aston Martin apresentou, sem disfarçar muito, o seu novo monolugar.

“Os regulamentos de 2022 são como nenhum outro que já existiu: uma mudança radical de direcção tanto no conceito como na aplicação, provavelmente a mudança mais significativa dos regulamentos de chassis alguma vez implementados, com uma quantidade incrivelmente pequena de transferência de 2021 para 2022. Como resultado directo disso, o último Inverno foi sem dúvida o mais duro que alguma vez tivemos. Mas com novas regulamentações surgem novos desafios e novas oportunidades.

“Ninguém tem todas as respostas para maximizar os novos regulamentos, pelo que se trata de evitar becos sem saída para o desenvolvimento, e essa foi a mensagem chave para a nossa equipa de design. É um enorme desafio, mas todos estão à altura da tarefa e estamos motivados para resolver as muitas questões que continuam a surgir durante o processo de desenvolvimento. Tudo isto enquanto operamos sob os novos regulamentos de limite de custos e restrições de desenvolvimento aerodinâmico. O AMR22 que vemos é a nossa ‘primeira’ iteração sob estes novos regulamentos. Irá evoluir dramaticamente ao longo dos próximos meses, à medida que os automóveis forem funcionando a sério e começarmos a compreender os desafios envolvidos. Isso, por sua vez, forjará a direção para 2023 e mais além”.