F1, Andrew Green: “as nossas ambições finais são ilimitadas”

Tudo muito mais verde na Aston Martin Cognizant Formula One Team. Na cor da equipa e na conta bancária, o que deverá permitir à equipa onde Andrew Green é Diretor Técnico, dar bons passos.

A atestar pelo que, com muito menos meios, a Force India e Racing Point foram capazes de fazer, a Aston Martin Cognizant Formula One Team é bem capaz de chegar ainda mais longe: “É um grande privilégio ter o nome Aston Martin por cima da porta. É um verdadeiro momento de ‘sonho tornado realidade’ e mostra o quão longe esta equipa chegou. É definitivamente o capítulo mais emocionante da história da equipa, sem dúvida.

“Estou confiante que os 500 homens e mulheres fantásticos que concebem, fabricam, constroem, preparam e mantêm o nosso carro terão feito tudo o que estava ao seu alcance para criar um bom carro. Todos sabemos como a Fórmula 1 é competitiva neste momento, e certamente não subestimamos a nossa oposição. Esperamos estar na luta para ser os “melhores dos outros” desde o início. Somos ambiciosos mas realistas. Mas pretendemos melhorar constantemente, e as nossas ambições finais são ilimitadas.

Na Fórmula 1 nunca se pára de aprender, e ao longo dos anos temos aprendido muito. O AMR21 é uma expressão dessa curva de aprendizagem sem fim. Está, como se calcula, intimamente relacionado com o nosso carro de 2020, mas como um chassis totalmente novo e as alterações de regulamentos destinadas a reduzir o desempenho aerodinâmico também desempenharam um papel, como é lógico”.