F1: Andretti Global revela planos para a nova sede nos EUA | AutoSport

A Andretti Global partilhou atualizações sobre a sua futura sede em Fishers, Indiana, nos EUA. A transição da atual localização em Zionsville Road para as instalações em construção em Fishers está prevista para 2025, assinalando um marco significativo para a icónica equipa, que pode ser visto como uma declaração ousada sobre as suas ambições na Fórmula 1. Apesar da rejeição oficial da equipa pela Formula One Management, esta continua a ser proativa, mantendo a esperança de uma entrada no mundial. As imagens divulgadas e os detalhes do terreno de mais de 14 hectares sublinham o compromisso sério da equipa, com a F1.

Um dos principais destaques do projeto é o foco no envolvimento dos funcionários e na cultura de bem-estar. As novas instalações terão um centro de fitness de última geração, trilhos para caminhadas, anfiteatros, áreas de reunião de funcionários, etc.

A primeira fase da nova sede reunirá as operações da IndyCar Series e INDY NXT da Andretti sob o mesmo teto, juntamente com as operações da Wayne Taylor Racing, do programa IMSA da Andretti.

“Desde a inauguração, temos tido tempo para avaliar e aprofundar todos os aspetos do projeto. O nosso objetivo continua a ser o de criar um local de trabalho e uma cultura saudáveis para os funcionários e um campus que possa ser um destino para a comunidade, ao mesmo tempo que nos concentramos em melhorar o desempenho e as capacidades de competição das nossas equipas de corrida”, disse Michael Andretti.

We are excited to reveal new site designs and confirmed project progression as the team works toward a 2025 transition from the existing Zionsville Road location to the under-construction headquarters located in Fishers, Indiana. — Andretti Global (@AndrettiGlobal) March 7, 2024

Além disso, estão em curso planos para a Andretti Experience, um espaço dedicado aos fãs e à comunidade, com experiências interactivas, exposições em museus, refeições públicas, oportunidades de realização de eventos e muito mais.

Foto: Andretti Global