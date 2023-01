F1: Andretti foi a única equipa a demonstrar interesse, segundo Mohammed Ben Sulayem | AutoSport

Depois de Mohammed Ben Sulayem ter anunciado a vontade de aumentar o número de equipas na F1, muito se tem falado da potencial entrada da Andretti. E, aparentemente, esta é a única a ter demonstrado interesse em entrar na F1.

Apesar de o AutoSport saber que a equipa Panthera Team Asia ter demonstrado interesse em entrar na maior competição do mundo do automobilismo, Ben Sulayem declarou recentemente que apenas a Andretti terá demonstrado interesse em entrar no Grande Circo.

Falando ao site motorsport.com no Rally Monte Carlo sobre a reação ao seu convite à manifestação de interesse, Ben Sulayem disse: “Para nós diretamente, é Andretti”, esclarecendo que foi “até agora” a única parte a ter-se apresentado.

Mas Ben Sulayem revelou ter tido uma “reunião” com o presidente da General Motors, Mark Reuss, marca que se aliou recentemente à Andretti no projeto F1. “Como podemos dizer não a um grande fabricante?” disse Ben Sulayem. “Falamos dos Estados Unidos, temos lá três corridas, é muito saudável. Mas eu sou eleito para não ganhar dinheiro, sou eleito para sustentar o desporto automóvel, claramente”.

Mas a F1 também disse recentemente que havia discussões com outros interessados não tão visíveis, o que vai contra o que disse o presidente da FIA.