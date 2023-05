F1: Andretti espera uma resposta em meados de julho | AutoSport

O “caso Andretti” e a possível entrada da estrutura americana na F1 tem-se arrastado ao longo de vários meses. Mas a equipa americana deverá receber uma resposta em breve. Michael Andretti acredita que em meados de julho já haverá novidades.

Com várias estruturas interessadas em entrar no Grande Circo, a Andretti sempre foi a equipa que expressou a vontade de entrar de forma mais veemente e agora que a F1 analisa as propostas das equipas interessadas, Michael Andretti aguarda pelo desfecho:

“É esse o nosso objetivo, estamos a trabalhar para isso”, disse aos jornalistas. “Temos um processo que estamos a meio com a FIA e vamos apresentar a nossa documentação esta semana e esperamos receber uma resposta em meados de julho. Estamos a fazer bons progressos. Estamos a construir uma equipa neste preciso momento.”