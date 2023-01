F1: Andretti e Cadillac juntam-se para tentar entrada | AutoSport

A Andretti continua determinada em entrar na F1 e encontrou um aliado de peso. A FIA anunciou recentemente a vontade de abrir o processo para receber declarações de interesse por parte de estruturas que queriam entrar na F1, o primeiro passo para a entrada de uma equipa no Grande Circo e a Andretti continua interessada, apresentando um trunfo de peso.

Muitos têm torcido o nariz à entrada da Andretti alegando que a equipa não tem o tamanho e a capacidade para se impor na F1, mais uma desculpa para não dividir o bolo de receitas por mais uma equipa. Muito se tem falado da preferência por marcas oficiais e que a Andretti é “apenas” uma boa equipa americana. Ora, Michael Andretti fez questão anular o argumento da marca oficial, aliando-se à Cadillac, uma marca com muito peso no mercado americano e que torna a candidatura muito mais forte. Em conjunto, o duo norte-americano irá tentar entrar na competição, se a abertura do processo se confirmar.

A sede principal serão as novas instalações que Andretti está a construir em Indiana, com apoio aerodinâmico e desenvolvimento de motores das instalações da GM nos EUA, mas a equipa terá também, sem surpresa, uma base de satélite europeia.

Haverá já um acordo de fornecimento de unidades motrizes, aparentemente feito com a Renault, mas que poderá ainda recair sobre a Honda, que está cada vez mais interessada em permanecer na F1 para lá de 2025.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, já reagiu e revelou a intenção de iniciar o processo de manifestação de interesse no início desta semana.

“As notícias de hoje dos Estados Unidos são mais uma prova da popularidade e crescimento do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA sob a administração da FIA. É particularmente agradável ter o interesse de duas marcas icónicas como a General Motors Cadillac e a Andretti Global. Qualquer processo de manifestação de interesse seguirá o protocolo rigoroso da FIA e levará vários meses”.