F1: Andretti continua a recrutar funcionários e a trabalhar no carro | AutoSport

A Andretti continua a aumentar o número de funcionários da sua estrutura tendo em vista a possível entrada na Fórmula 1 e inclusivamente, testando um monolugar em túnel de vento, apesar de ainda não haver um acordo comercial com a Formula One Management (FOM), o passo final para poder competir no mundial.

Mantendo-se resiliente e continuando a acreditar na sua entrada na Fórmula 1, Michael Andretti continua a fazer crescer a estrutura, recrutando mais pessoal e já testando um carro no túnel de vento. Nick Chester, que passou a ser o diretor técnico do projeto durante o ano passado depois de trabalhar durante muitos anos na Renault, destacou ao The Athletic o empenho da equipa. O projeto conseguiu atrair talentos da Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren, prometendo ser um novo desafio e a oportunidade de moldar departamentos.

“É uma equipa que quer fazer as coisas como deve ser e quer ganhar”, disse Nick Chester à publicação, sublinhando que a equipa contratou elementos que vieram “da Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren. Todos eles queriam um novo desafio. É esse potencial de moldar os departamentos que é muito atrativo”.

O responsável técnico garantiu ainda que a colaboração com a General Motors, que é parceira da Andretti através da Cadillac, tem sido essencial para o progresso da estrutura, impulsionando o foco na procura de desempenho.

Embora a entrada estivesse inicialmente planeada para o próximo ano, Michael Andretti admite que é mais realista pensar em 2026, até porque é preciso chegar a bom porto com a negociação com a FOM. No entanto, continua a ser importante que a sua equipa esteja a trabalhar tão rápido quanto possível para ter um carro competitivo e uma equipa robusta para estar pronta a entrar na grelha. “O tempo é sempre essencial na F1”, disse o dono da euqipa. “Temos trabalhado o mais rapidamente possível para garantir que temos um carro tão competitivo e uma equipa tão forte quanto possível quando ocuparmos o nosso lugar na grelha”.

Andretti acredita que a entrada da equipa trará benefícios óbvios para o desporto. “Como Mohammed [ben Sulayem, Presidente da FIA] já disse várias vezes, os benefícios que traremos ao desporto e ao campeonato são óbvios. Não imagino que alguém queira tentar impedir-nos e privar os fãs de corridas da oportunidade de ver uma verdadeira equipa de fábrica americana a competir frente a frente com os nomes lendários que competem atualmente na F1″, disse Michael Andretti.

Foto: Penske Entertainment/Chris Owens