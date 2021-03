F1, Andres Seidl: “Foi um teste produtivo”

A McLaren termina os testes no Bahrein com a sensação de dever cumprido e com muitos aspetos positivos a serem analisados. Andreas Seidl fez o balanço da McLaren:

“Foi um produtivo teste de pré-época para nós no Bahrein. O número reduzido de dias significou que foi crucial maximizar o nosso tempo em pista e estamos satisfeitos com a quantidade de trabalho que conseguimos completar. O feedback do Lando deu-nos uma boa referência sobre o MCL35M em comparação com o nosso carro anterior, enquanto Daniel foi capaz de se familiarizar mais com o carro e fornecer dados e conhecimentos úteis para os engenheiros. As condições na pista foram ligeiramente diferentes do que estamos habituados aqui no Bahrein. Correr durante o dia significa que as temperaturas da pista são muito mais elevadas do que o habitual, e a tempestade de areia na sexta-feira à noite provou ser um desafio interessante para a equipa e para os pilotos. Apesar disso, concluímos os nossos planos como esperado ao longo do fim-de-semana, com ambos os pilotos a cobrirem 328 voltas ao longo dos três dias.“

“A equipa, tanto aqui no Bahrein como na fábrica, fez um excelente trabalho ao lado dos nossos colegas Mercedes para entregar um carro fiável, o que é crucial para um teste produtivo. Obrigado ao Lando e Daniel pelo seu trabalho árduo e valioso feedback durante este teste de pré-época. Voltamos a Woking para analisar todos os dados e fazer os nossos últimos preparativos antes de regressarmos ao Bahrein para o início da época.