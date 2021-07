F1, Andreas Seidl: “Temos de ser realistas” | AutoSport

A McLaren já tem três pódios em seu nome, estando cada vez mais perto do objetivo traçado no começo da sua reestruturação, que era voltar ao topo da F1. Mas Andreas Seidl pede realismo, depois de mais uma excelente prova na Áustria.

O terceiro lugar conquistado por Lando Norris, depois de ter igualado o andamento dos Mercedes poderia levar os fãs da McLaren a sonhar mais alto, mas o diretor da equipa refreou os ânimos com um discurso cauteloso e realista:

“Penso que temos de ser realistas, pois era uma pista que se adequava ao nosso carro. O que foi bom de ver em comparação com o fim-de-semana passado, com os desenvolvimentos e com o aperfeiçoamento que fizemos também com a afinação, é que demos um passo em frente em termos de desempenho, tanto na qualificação como na corrida. Isso permitiu-nos estar em posição de lutar contra alguns dos melhores carros. Mas não sei exatamente que problemas , por exemplo, a Mercedes ou Lewis tinham, o que nos deu a oportunidade de depois fazer um pódio apenas pelo nosso próprio desempenho, o que é ótimo”.A Red Bull e a Mercedes ainda são muito fortes e não se pode simplesmente esperar que a McLaren continue este ritmo. “Não vale a pena ver coisas que não estão lá. Sabemos exatamente onde estamos como uma equipa, sabemos qual é o défice. Somos ambiciosos, mas não há magia e penso que é sempre bom ter um sentido de realismo, e não nos deixarmos levar por resultados como a Áustria, que são ótimos e dão boa energia à equipa. Mas isso não muda o quadro que temos em termos de onde estamos”, terminou o chefe da equipa McLaren.