F1, Andreas Seidl: “Somos a favor de 20 corridas por época”

O calendário de 2021 terá 23 provas, um recorde na F1. Mas as equipas já expressaram a sua preocupação com o aumento do número de provas por ano. Andreas Seidl é da mesma opinião.

Para o diretor da McLaren, 20 corridas por ano seria o ideal:

“Não é nenhum segredo que nós, Zak [Brown, CEO da McLaren] e eu dissemos várias vezes que somos mais a favor de ter menos corridas, talvez 20,” disse Seidl, citado por Motorsport-total.com. “Ainda é possível visitar lugares diferentes e também pistas novas ou que já não recebiam a F1 há algum tempo, como as que já visitamos este ano. Mas, em última análise, essa é uma decisão pela qual a Fórmula 1 é responsável. Eles sabem qual é o melhor caminho para eles, com todas as análises que estão a ser feitas. Confiamos que eles tomarão as decisões certas. ”