F1, Andreas Seidl: “Sebastian Vettel não se esqueceu de como pilotar”

O “tema” Sebastian Vettel continua a ser falado e a pressão a que alemão está sujeito. Andreas Seidl continua a confiar no talento do alemão e considera que Vettel não esqueceu de como pilotar:

“É preciso deixar as coisas no passado. Foi um fim-de-semana de corrida que não correu muito bem – também para a equipa. Como tetracampeão mundial, já espero que ele dê uma resposta. Sebastian não se esqueceu de como pilotar. Há uma razão para ele ser quatro vezes campeão do mundo. Ele também teve corridas muito fortes na Ferrari e também as terá com Aston Martin. Penso que este ano veremos alguns grandes resultados de Sebastian lá”.