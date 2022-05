F1, Andreas Seidl: “Se não quiser tirar as suas jóias, simplesmente não vai para a pista” | AutoSport

A questão do uso de jóias ou de roupa interior que não respeita os regulamentos continua a dar que falar. A FIA e a nova direção de corrida tem sido insistente neste ponto, o que tem motivado as críticas de alguns pilotos. Mas para Andreas Seidl, a regra é clara, já tem muitos anos e tem de ser aplicada.

“No fim de contas, é uma regra que tem estado em vigor há muitos, muitos anos”, disse ele, citado por Motorsport-Total.com. “Se já trabalhou noutras categorias, não é sequer uma discussão. Se não quiser tirar as jóias ou vestir roupa interior à prova de fogo, simplesmente vai para a pista. É muito simples e direto”.

No entanto, Seidl gosta do facto de a FIA ter criado um “diálogo aberto para encontrar soluções” em questões como estas.

“E é exatamente isso que estamos a pedir e do que também gostamos”, explicou Seidl. “Que existe este diálogo aberto para encontrar soluções. Não quero fazer comparações com o passado, porque do nosso ponto de vista estávamos muito satisfeitos com a relação de trabalho que tínhamos também com a anterior direção da FIA”, disse Seidl. “Mas do meu ponto de vista, a nova configuração com Niels [Wittich] e também com Eduardo [Freitas] teve um início muito bom nesta nova era da Fórmula 1”.