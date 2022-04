F1, Andreas Seidl: “Satisfeito pela reação da equipa e dos pilotos” | AutoSport

O começo da nova era, na McLaren, foi feito com o “pé esquerdo”. Com performances muito longe do esperado, a equipa corre contra o tempo para tentar encontrar soluções para os seus problemas. No entanto, Andreas Seidl fez questão de enaltecer a postura da equipa e dos pilotos:

“Fiquei realmente muito feliz por ver, apesar do desapontamento que sentimos, como o Lando [Norris] e o Daniel [Ricciardo] lidaram com a situação. Eles merecem um carro melhor”, disse Seidl, citado pela GPFans. “Eles mantiveram o espírito positivo durante todo o fim-de-semana no Bahrein. Eles compreendem que não se trata apenas de pilotar o carro, trata-se também de mostrar liderança, especialmente nestas situações. Estes carros são complexos e não é fácil fazer algo acontecer de um dia para o outro”, disse ele. “Mas, mais uma vez, estou muito satisfeito por ver a reação da equipa. Todos estão a trabalhar dia e noite na engenharia, na produção, a fim de nos colocar de novo nos eixos. Estou muito satisfeito por ver como todos estão a lidar com a situação e é importante mantermo-nos positivos. Sabemos que o podemos fazer. É nossa responsabilidade agora voltar onde temos de estar. Como disse antes, estou confiante de que voltaremos ao topo”.