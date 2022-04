F1, Andreas Seidl: “Resultado de Melbourne é um ponto de viragem” | AutoSport

A McLaren conseguiu em Melbourne um resultado surpreendente. Apesar de Lando Norris insistir que o resultado positivo se deve às características da pista e que não se deve pensar que a McLaren deu um passo em frente quanto à sua performance. Já Andreas Seidl considera que a equipa virou a página no GP da Austrália:

“Obviamente estamos muito satisfeitos com o resultado da corrida”, disse ele, citado pelo motorsport.com. “Terminámos em quinto e sexto lugares, obtivemos 18 pontos no total e regressamos ao quarto lugar na classificação dos Construtores. É um bom passo em frente em comparação com o fim-de-semana anterior em Jidá. Há três razões para este progresso – trouxemos algumas pequenas atualizações que funcionaram, o nosso carro adaptou-se muito bem ao traçado desta pista e pusemos em prática o que tínhamos aprendido na Arábia Saudita. Foi bom ver que tivemos um ritmo competitivo durante toda a corrida”, disse ele. “Um resultado semelhante dá à equipa uma grande motivação para continuar a trabalhar arduamente. Agora sabemos que podemos lutar pelo top 10, algo impensável em comparação com o que vimos no início da época, embora estejamos conscientes de que não é o objetivo a que nos propomos. Na corrida não fomos capazes de competir com a Mercedes, que provou ser mais sólida do que na qualificação, mas tínhamos a certeza que seríamos mais rápidos do que a Alpine, Alfa Romeo e Haas, todos os carros que tinham estado à nossa frente nas duas primeiras corridas. Este resultado, comparado com o nosso início de temporada, representa um ponto de viragem. Pela primeira vez, conseguimos colocar os dois carros para os pontos, mas numa volta rápida sabemos que temos uma diferença de um segundo para os carros de topo. Obviamente que não estamos satisfeitos com isto, mas a nossa ambição é reduzir esta diferença”.