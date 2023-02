F1, Andreas Seidl: “Quero ver progressos em todas as áreas” | AutoSport

Depois de fazer um excelente trabalho na McLaren, Andreas Seidl assumiu um novo desafio, tornando-se CEO da Sauber (ainda Alfa Romeo), começando a preparar a equipa para a entrada da Audi.

Seidl não deverá aparecer tanto, olhando às novas funções que desempenha, mas deixou já bem claro o que pretende para a equipa, neste primeiro ano ao leme:

“Vimos em 2022, no início de um novo ciclo de regulamentação, que esta equipa pode entregar um carro forte e progredir na grelha”, observou Seidl. “A chave para nós é continuar nesta direção nos próximos meses e anos. O que eu quero ver é progresso em todas as áreas da equipa, seja na fábrica ou ao pé da pista. Tendo visto e experimentado recentemente como a equipa se preparou para esta próxima temporada sob a liderança do nosso Diretor Técnico, Jan Monchaux, e do Diretor de Operações, Axel Kruse, estou muito otimista de que o conseguiremos como equipa”.

Quanto aos pilotos, o feedback de Seidl é muito positivo:

“Mais importante, ambos são rápidos”, disse Seidl sobre os seus pilotos. “Isso é o mais importante num piloto. Mas eles também são pessoas impressionantes e tive conversas muito interessantes com eles sobre a equipa. A experiência e os conhecimentos de Valtteri são para nós grandes trunfos que, combinados com a sua concentração e empenho, nos ajudarão a desenvolvermo-nos ainda mais como equipa. Mas ele é também um tipo divertido para estar por perto. Zhou complementa bem Valtteri. Gosto de uma mistura de juventude e experiência num alinhamento de pilotos, e Zhou provou no ano passado que merece o seu lugar na Fórmula 1. Ele mostrou uma melhoria contínua. A F1 é um passo tão grande de tudo o que os pilotos experimentaram nas fórmulas juniores e Zhou está agora habituado a este ambiente. Estou ansioso por ver o próximo passo do seu lado a entrar na sua segunda temporada de F1 connosco”.